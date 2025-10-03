Időjárás
4 órája
Napos és felhős időszakok váltják egymást pénteken
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk − tájékoztat a köpönyeg.hu.
