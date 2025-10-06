Időjárás
1 órája
Mutatjuk, marad-e az esős, hűvös idő az új hétre is
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Busra Ispir
A koponyeg.hu előrejelzése szerint változóan felhős égbolt várható, délelőtt kialakulhatnak záporok. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz.
