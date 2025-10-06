Mutatjuk, marad-e az esős, hűvös idő az új hétre is

október 6., hétfő

A koponyeg.hu előrejelzése szerint változóan felhős égbolt várható, délelőtt kialakulhatnak záporok. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz.

 

 

 

