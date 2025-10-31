Rekordmeleg Mindenszentek napján – kora nyárias csúcsokat mérhetünk szombaton!

A mindenszentek időjárása különösen kellemes lesz: a nappali hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot, ami a megszokotthoz képest 6–8 fokkal is magasabb. A déli és középső országrészben több órás napsütés várható, amit legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetnek. Az éjszakák sem lesznek fagyosak: 10–12 fok körül alakulnak a minimumok, ami szintén meglepően enyhe november eleji érték.

Mindenszentek időjárása: 20 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála

Milyen idő lesz november 1-én? A mindenszentek időjárása nem szokványos lesz

Ez a szokatlanul meleg időjárás annak köszönhető, hogy egy déli irányból érkező melegebb légtömeg határozza meg a Kárpát-medence térségét. A hidegfrontok messze északon vonulnak, így a csendes, szélmentes, napfényes idő szinte zavartalan marad.

Sokan a temetőkbe látogatnak ezen a napon, hogy mécsesekkel és virágokkal emlékezzenek szeretteikre. Idén azonban vastag kabát és sapka helyett inkább könnyű dzseki és napszemüveg javasolt. A gyertyák lángját sem fújja majd el a szél – a légmozgás alig lesz érezhető.