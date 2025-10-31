54 perce
Rekordmeleg Mindenszentek napján – kora nyárias csúcsokat mérhetünk szombaton!
A meteorológusok előrejelzése szerint november 1-jén szinte az egész országban derült vagy gyengén felhős égbolt várható, csupán északkelet felé lehet tartósabban felhős az ég. A mindenszentek időjárása idén inkább emlékeztet egy kora tavaszi vagy késő őszi kirándulónapra, mintsem a november eleji hűvös, borongós hangulatra.
A mindenszentek időjárása különösen kellemes lesz: a nappali hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot, ami a megszokotthoz képest 6–8 fokkal is magasabb. A déli és középső országrészben több órás napsütés várható, amit legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetnek. Az éjszakák sem lesznek fagyosak: 10–12 fok körül alakulnak a minimumok, ami szintén meglepően enyhe november eleji érték.
Milyen idő lesz november 1-én? A mindenszentek időjárása nem szokványos lesz
Ez a szokatlanul meleg időjárás annak köszönhető, hogy egy déli irányból érkező melegebb légtömeg határozza meg a Kárpát-medence térségét. A hidegfrontok messze északon vonulnak, így a csendes, szélmentes, napfényes idő szinte zavartalan marad.
Sokan a temetőkbe látogatnak ezen a napon, hogy mécsesekkel és virágokkal emlékezzenek szeretteikre. Idén azonban vastag kabát és sapka helyett inkább könnyű dzseki és napszemüveg javasolt. A gyertyák lángját sem fújja majd el a szél – a légmozgás alig lesz érezhető.
A meleg idő azonban nem tart örökké: a szakértők szerint a hétvége második felében hidegfront közelítheti meg térségünket, ami fokozatos lehűlést, helyenként gyenge esőt hozhat. De addig is érdemes kihasználni a rendkívül enyhe időjárását, mert ilyen meleg november eleji napokra ritkán akad példa.