Ilyen időre számíthatunk pénteken Székesfehérváron és környékén

Péntek hajnalban Székesfehérváron 10–11 fok köré hűl a levegő, gyenge légmozgás mellett. A kora reggeli órákban párás, helyenként ködös időre ébredhetünk, de a délelőtt folyamán fokozatosan felszáll a köd, és a rétegfelhők mögül egyre több napsütés szűrődik majd át − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Fotó: Shutterstock

Milyen idő lesz?

Délelőtt 14–17 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a levegő friss, de kellemes lesz. A szél mindvégig gyenge marad, legfeljebb 9 km/h-s lökésekkel.

A délutáni órákban a napsütéses időszakok lesznek túlsúlyban, 15 és 20 fok közötti hőmérsékleti értékekkel. A délután közepére, 13–15 óra körül mérhetjük a legmagasabb hőmérsékletet, ekkor akár 20 fokot is mutathatnak a hőmérők. A levegő száraz marad, esőre nem kell számítani.

Kora estére 14–15 fokig csökken a hőmérséklet, majd késő estére 12–13 fokig hűl le a levegő. A szél estére is mérsékelt marad, csapadék továbbra sem várható, az égbolt többnyire derült vagy gyengén felhős lesz.