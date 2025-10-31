33 perce
Ilyen időre számíthatunk pénteken Székesfehérváron és környékén
Milyen idő lesz holnap Székesfehérváron és környékén? Pénteken nyugodt, csapadékmentes időre számíthatunk. A reggeli órákban még párás lehet a levegő, de a köd felszállása után a napsütés is megjelenik. A nap folyamán 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, a délutáni órákban akár 20 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A szél gyenge marad, 9 km/h körüli sebességgel fúj.
Péntek hajnalban Székesfehérváron 10–11 fok köré hűl a levegő, gyenge légmozgás mellett. A kora reggeli órákban párás, helyenként ködös időre ébredhetünk, de a délelőtt folyamán fokozatosan felszáll a köd, és a rétegfelhők mögül egyre több napsütés szűrődik majd át − tájékoztat a köpönyeg.hu.
Milyen idő lesz?
Délelőtt 14–17 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a levegő friss, de kellemes lesz. A szél mindvégig gyenge marad, legfeljebb 9 km/h-s lökésekkel.
A délutáni órákban a napsütéses időszakok lesznek túlsúlyban, 15 és 20 fok közötti hőmérsékleti értékekkel. A délután közepére, 13–15 óra körül mérhetjük a legmagasabb hőmérsékletet, ekkor akár 20 fokot is mutathatnak a hőmérők. A levegő száraz marad, esőre nem kell számítani.
Kora estére 14–15 fokig csökken a hőmérséklet, majd késő estére 12–13 fokig hűl le a levegő. A szél estére is mérsékelt marad, csapadék továbbra sem várható, az égbolt többnyire derült vagy gyengén felhős lesz.