október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Ilyen időre számíthatunk pénteken Székesfehérváron és környékén

Címkék#Időjáráselőrejelzés#időjárás#időjárásjelentés

Milyen idő lesz holnap Székesfehérváron és környékén? Pénteken nyugodt, csapadékmentes időre számíthatunk. A reggeli órákban még párás lehet a levegő, de a köd felszállása után a napsütés is megjelenik. A nap folyamán 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, a délutáni órákban akár 20 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A szél gyenge marad, 9 km/h körüli sebességgel fúj.

Feol.hu

Péntek hajnalban Székesfehérváron 10–11 fok köré hűl a levegő, gyenge légmozgás mellett. A kora reggeli órákban párás, helyenként ködös időre ébredhetünk, de a délelőtt folyamán fokozatosan felszáll a köd, és a rétegfelhők mögül egyre több napsütés szűrődik majd át − tájékoztat a köpönyeg.hu.

milyen idő lesz
Fotó: Shutterstock

Milyen idő lesz?

Délelőtt 14–17 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a levegő friss, de kellemes lesz. A szél mindvégig gyenge marad, legfeljebb 9 km/h-s lökésekkel.

A délutáni órákban a napsütéses időszakok lesznek túlsúlyban, 15 és 20 fok közötti hőmérsékleti értékekkel. A délután közepére, 13–15 óra körül mérhetjük a legmagasabb hőmérsékletet, ekkor akár 20 fokot is mutathatnak a hőmérők. A levegő száraz marad, esőre nem kell számítani.

Kora estére 14–15 fokig csökken a hőmérséklet, majd késő estére 12–13 fokig hűl le a levegő. A szél estére is mérsékelt marad, csapadék továbbra sem várható, az égbolt többnyire derült vagy gyengén felhős lesz.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu