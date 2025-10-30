12 perce
Milyen idő lesz holnap Székesfehérváron?
Milyen idő lesz holnap Székesfehérváron és környékén? Csütörtökön változékony, de többórás napsütésre is számíthatunk. A reggeli 10 fok körüli hőmérséklet napközben egészen 19 fokig emelkedhet, azonban délutánra ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. A délutáni óráktól kezdődően lehűlés várható, estére 9–10 fokra hűl vissza a levegő.
Csütörtök hajnalban Székesfehérváron 10–11 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, mérsékelten felhős égbolt mellett. A légmozgás gyenge marad, jelentősebb szél nem várható.
Reggelre 12–13 fokig melegszik a levegő, és a délelőtti órákban már 15–18 fok között alakul a hőmérséklet. Ekkor még többórás napsütésre készülhetünk, csak helyenként jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen.
A kora délutáni órákban, 13 és 15 óra között éri el csúcspontját a meleg, ekkor 19 fok körül alakul a maximum. A szél délnyugatira fordulhat, időnként élénkebb lökésekkel.
Délután 4 órától azonban fokozatosan beborul az ég, és a térségben többfelé előfordulhat zápor, amely este 8 óráig kitarthat. A hőmérséklet ekkor 15 fok körülire esik vissza.
Késő estére 9–10 fokig hűl le a levegő, a felhőzet fokozatosan felszakadozik, és a csapadék megszűnik. A szél estére gyengül, de továbbra is hűvös, kissé párás levegőre számíthatunk.