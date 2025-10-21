Borús kedd elé nézünk Fejérben

október 21., kedd

Reggel ébredéskor többnyire felhős idő várható, helyenként kisebb záporoktól sem lehet teljesen eltekinteni.

 A hajnali órákban a hőmérséklet 7-10 °C körül alakul, így egy könnyű kabát jól jöhet majd. Délelőtt és kora délután is marad a felhős ég, de a felhők között átmenetileg több fény is átszűrődhet, 12–14 °C körüli csúcsokkal.

Milyen időjárás lesz holnap?

Délután sem várható nagy változás: folytatódik a többnyire felhős idő, esti órákra fokozatos lehűléssel, 11–12 °C környékére kerülve vissza. Az éjszaka folyamán ismét több helyen kialakulhatnak záporok.

 

