Élvezzük ki a jó időt, mert hamarosan vége!

Kora délután az időjárás visszafogottabb lesz: ismét felhősödés várható, de nem zárkózik el teljesen a fényesebb ég sem — az időjárás időnként szűrt napsütést enged majd át. A legmelegebb órákban 16–17 °C köré emelkedik a hőmérséklet, amit a jellemzően felhős időjárás ugyan valamelyest árnyékolhat.

Estére ismét növekszik a felhőzet — a időjárás esti szakasza ismét felhős képet mutat. A késő esti órákban csökken a levegő hőmérséklete, az időjárás változékony jellege azonban továbbra is megmarad.

Milyen időjárás lesz holnap?

Összességében holnap Fejér megyében az időjárás napközben enyhén változékony lesz: reggel jórészt derült, délután felhősebb, esti órákban ismét borultabb idő várható.