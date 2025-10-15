Ilyen idő vár ránk ma Fejérben

Gyakran zavarják majd felhők a napsütést a térségben, többfelé borongós időszakokra is számítani kell. Helyenként kisebb eső is kialakulhat átmeneti jelleggel. Nem lesz jelentős a légmozgás. Kora reggel 8 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 13 fok körüli csúcsértéket mérhetünk. – tájékoztat az idokep.hu