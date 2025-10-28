október 28., kedd

Így alakul a keddi időjárás Fejérben

Így alakul a keddi időjárás Fejérben

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható − tájékoztat a köpönyeg.hu.

