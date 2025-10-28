Előrejelzés
40 perce
Így alakul a keddi időjárás Fejérben
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható − tájékoztat a köpönyeg.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre