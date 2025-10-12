október 12., vasárnap

1 órája

Vasárnap esti lehűlés Fejérben

A nap már 18:06-kor nyugszik, így korán leszáll az este Fejér megyében. Székesfehérváron a délutáni órákban még 17 fok körül alakul a hőmérséklet, ám a sötétedéssel együtt gyors lehűlés kezdődik.

20 óra után már csupán 10 fokot mérhetünk, késő estére pedig 8–9 fokig is visszaesik a hőmérséklet. Éjfél környékén enyhe melegedés mutatkozik, 13 fokig kúszhat vissza a hőmérő higanyszála − tájékoztat a köpönyeg.hu a Fejér vármegyei időjárásról.

időjárás
Csendes, derült időjárás várható Fejérben.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A szél dél–nyugati irányból fúj, mindössze 5 km/órás sebességgel, így alig érezhető légmozgás várható. A levegő páratartalma estére 68 százalék körül alakul, a légnyomás pedig magas, 1029 hPa, ami stabil, nyugodt időt jelez.

Derült, nyugodt este
A délutáni órákban még 2–6 óra napsütésre is számíthatunk, mielőtt a nap végleg lebukik a horizont alá. A hold 59 százalékos fázisban van, csökkenőben – így a tiszta égbolt alatt kellemes, kora őszi hangulatú estére számíthatunk. Az UV-sugárzás mérsékelt, így napközben sem jelentett különösebb kockázatot.

Orvosmeteorológia – kedvező hatások
A frontérzékenyek fellélegezhetnek: vasárnap estére semmiféle fronthatás nem terheli a szervezetet. Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a legtöbb időjárás okozta panasz – például fejfájás, fáradékonyság – enyhülhet, a közérzet javulhat.

