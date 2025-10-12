Vasárnap esti lehűlés Fejérben

20 óra után már csupán 10 fokot mérhetünk, késő estére pedig 8–9 fokig is visszaesik a hőmérséklet. Éjfél környékén enyhe melegedés mutatkozik, 13 fokig kúszhat vissza a hőmérő higanyszála − tájékoztat a köpönyeg.hu a Fejér vármegyei időjárásról.

Csendes, derült időjárás várható Fejérben.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A szél dél–nyugati irányból fúj, mindössze 5 km/órás sebességgel, így alig érezhető légmozgás várható. A levegő páratartalma estére 68 százalék körül alakul, a légnyomás pedig magas, 1029 hPa, ami stabil, nyugodt időt jelez.

Derült, nyugodt este

A délutáni órákban még 2–6 óra napsütésre is számíthatunk, mielőtt a nap végleg lebukik a horizont alá. A hold 59 százalékos fázisban van, csökkenőben – így a tiszta égbolt alatt kellemes, kora őszi hangulatú estére számíthatunk. Az UV-sugárzás mérsékelt, így napközben sem jelentett különösebb kockázatot.

Orvosmeteorológia – kedvező hatások

A frontérzékenyek fellélegezhetnek: vasárnap estére semmiféle fronthatás nem terheli a szervezetet. Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a legtöbb időjárás okozta panasz – például fejfájás, fáradékonyság – enyhülhet, a közérzet javulhat.