Szombaton végre kisüthet a nap

Kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet − tájékoztat a köpönyeg.hu.