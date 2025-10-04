október 4., szombat

Szombaton végre kisüthet a nap

Címkék#Dunántúl#időjárás#hőmérséklet

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet − tájékoztat a köpönyeg.hu.

