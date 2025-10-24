október 24., péntek

Nagyobb vihar volt a Velencei-tónál, mint nyáron

Bár a naptárat tekintve már igencsak az ősz közepén járunk, a hőmérséklet olykor-olykor nem erre emlékeztetett a napokban. Az időjárás igen szeszélyes arcát mutatja.

Forrás: feol archív

Ugyan a hidegfront sincsen már messze, előterében még igen enyhe, meleg légtömegek áramlottak hazánk fölé markáns széllel. De ma bekeményít az időjárás!

A meleg után megmutatja őszi arcát az időjárás.

A viharos szél sok helyen jelentősen, akár 5-10 Celsius-fokkal rontott hőérzetünkön, például a Velencei-tónál is, ahol kis túlzással nyáron sem tombolt így a szél, mint nemzeti ünnepünkön.

Ugyan csütörtökön napközben a déli viharos szél meleg levegőt hozott, estére a hidegfront lassan elérte hazánkat. A WRF modell hőmérsékleti előrejelzésein látványosan kirajzolódik, ahogyan a hideg levegő betör és éles hőmérséklet-különbség alakul ki – tájékoztat az Időkép.hu

Az ország túlnyomó részén 20 Celsius-fok felett alakult a hőmérséklet, néhol már elértük a 25 fokot is. Péntekre azonban hazánkba ért a hidegfront, melynek hatására éles hőmérsékleti kontraszt fog kialakulni: kis területen belül akár 5-8 fokos különbség is kialakulhat.

A mai napon esernyő helyett jobb választás lesz majd az esőkabát, hiszen sem a szél, sem az eső nem fog tágítani jó ideig. Kora reggel 10, délután 14 fok körül alakul a hőmérséklet.

Benjamin bennünket sem kímél az időjárást tekintve

A HungaroMet előrejelzése szerint a Benjamin nevű ciklon markáns hidegfrontja vonul át felettünk, mely országos csapadékot és erős, viharos széllökéseket okoz.

Citromsárga figyelmeztetést adtak ki Fejérre is a széllökések miatt (HungaroMet):

A citromsárga figyelmeztetés Fejérben is él
A citromsárga figyelmeztetés Fejérben is él. Forrás: HungaroMet

 

 

