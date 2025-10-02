Ma sem számíthatunk túl sok napsütésre

Felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul − tájékoztat a köpönyeg.hu.