Szürke, enyhe idő Fejérben – melegfronti hatás nehezítette a napot

Vasárnap is folytatódott az őszies, borongós időjárás Fejérben.

Fejér megyében a hőmérséklet a délutáni órákban 11–13 fok között alakul, estére viszont fokozatosan hűlni kezd a levegő: éjjelre 5–7 fokig csökken a hőmérséklet. A légmozgás mérsékelt, délnyugati irányból mindössze 4 km/h-s szél fúj. A nap 06:19-kor kelt, és 16:41-kor nyugodott le, vagyis alig több mint tíz órányi világos időszakot élvezhettünk a téli időszámítás és óraátállítás miatt − tájékoztat a köpönyeg.hu az időjárásról.

Őszi arcát mutatta ma is az időjárás, de a melegfront nem kímélte az érzékenyebb szervezetű embereket.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Melegfront a láthatáron – nem csak az időjárásunkra, a közérzetünkre is hat
Orvosmeteorológiai szempontból gyenge melegfronti hatás érvényesült, ami különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az érzékenyebbeknél fejfájás, fáradékonyság, alvászavar és koncentrációs nehézségek is jelentkezhetnek. A front hatására a vérnyomás-ingadozás, szédülékenység sem ritka – a szív- és érrendszeri problémákkal élőknek érdemes fokozottan figyelniük magukra.

Előrejelzés estére és hétfő reggelre
Az esti órákban fokozatos lehűlés várható, 20 óra körül már 7–8 fokra számíthatunk. Éjszaka sem lesz hideg, a hőmérséklet 5–7 fok körül alakul. A hajnal viszont párás, hűvös lehet, reggel 6 óra körül mindössze 5 fokot mérhetünk.

 

