Kellemes, de hűvös őszi délután várható Fejérben

Fejér vármegyében a mai napot igazi őszi, de alapvetően barátságos időjárás jellemzi.

Feol.hu

A délutáni órákban még 13 fok körül alakul a hőmérséklet, ám napnyugta után gyors lehűlésre számíthatunk: estére 8–9 fokig csökken a hőmérséklet. A szél gyenge, délnyugati irányból fúj, mindössze 5 km/h sebességgel, így a hőérzet kellemes marad. A napsütéses órák száma ma 4–8 között alakul, a páratartalom 76 százalék körül mozog, ami a késő délutáni, esti órákban fokozhatja a hűvösérzetet. A légnyomás 1014 hPa körül stabil, jelentős változás nem várható, csapadék pedig nem lesz a nap hátralévő részében – tájékoztat a köpönyeg.hu a Fejér vármegyei időjárásról.

Őszi időjárás Fejérben. 
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint gyenge melegfronti hatás érvényesül, ami sokaknál okozhat panaszokat. Az időjárás-érzékenyek fejfájást, fáradékonyságot, alvászavart tapasztalhatnak, a koncentráció is romolhat. Különösen a szív- és érrendszeri betegek számára lehet megterhelő ez a helyzet, hiszen a melegfront hatására vérnyomás-ingadozás, szédülés is előfordulhat.

A Nap ma 17:50-kor nyugszik, így a délutáni sétákhoz érdemes még világosban elindulni. Az est hűvös, de nyugodt lesz, csillagfényes éggel – a 0 százalékos újhold miatt sötétebb, de különösen tiszta égboltra számíthatunk.

 

