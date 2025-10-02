Hűvös estére készülhetünk Fejérben

Székesfehérváron 18 óra körül még 11 fokot mérnek, ám az esti órákban gyorsan visszaesik a hőmérséklet: 20 órára már csak 9, 23 órára pedig mindössze 6 fok várható. Az éjszaka első felében tovább folytatódik a lehűlés, péntek hajnalban akár 4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

A légmozgás nyugati irányból, 5 km/h körüli gyenge széllel teszi frissebbé a levegőt. A páratartalom 64 százalék körül alakul, csapadékra azonban nem kell számítani. A légnyomás továbbra is magas, 1028 hPa, fronthatás nem terheli a szervezetet.