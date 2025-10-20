1 órája
Hűvös reggellel indul a hétfő Fejérben
Holnap, október 20-án az időjárás Fejér megyében nyugodt, de változékony képet mutat majd. A hajnali órákban még borongós, helyenként párás időre ébredhetünk, a hőmérséklet ekkor mindössze 2–6 °C körül alakul.
A reggeli időjárás tehát kifejezetten hűvös lesz, főként a nyílt, szélvédett területeken érezhető majd az őszi hideg. A délelőtt folyamán lassan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen bukkan elő a nap, ami gyorsan kellemesebbé teszi a levegőt.
Milyen időjárás lesz holnap?
Dél körül Fejér megye több pontján már részben napos időre lehet számítani, a hőmérséklet pedig 10–12 °C köré emelkedik. A délutáni órákban az időjárás kifejezetten barátságos lesz: a mérsékelt szél mellett időszakosan felhős, de többnyire napos idő várható. A maximumhőmérséklet elérheti a 14–15 °C-ot, ami a késő októberi időszakhoz mérten kellemesnek számít.
Az est közeledtével ismét megnövekszik a felhőzet, a levegő pedig fokozatosan lehűl. A napnyugta után 10–12 °C-ra csökken a hőmérséklet, késő este pedig már csak 8–9 °C várható. Csapadék nem valószínű, a szél is mérsékelt marad, így a nap folyamán az időjárás alapvetően kedvező lesz a szabadtéri tevékenységekhez.
Összességében Fejér megyében a holnapi időjárás nyugodt, őszi jellegű, reggel hűvös, napközben enyhébb, estére pedig ismét hűvös lesz. A nap során többször előbukkanó napsütés kellemesebb hőérzetet biztosít, így egy réteges öltözet mellett ideális idő várható kirándulásra, sétára vagy őszi kerti munkára.