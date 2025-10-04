Egyik napról a másikra változik meg az időjárás

Szombat délutánra a napos időt egyre vastagabb felhők váltják, estére pedig több helyen eleredhet az eső − tájékoztat a köpönyeg.hu. Az időjárás előrejelzés szerint délire, délnyugatira forduló szél sokfelé élénk, nyugaton és északnyugaton erős lehet. Az időjárás előrejelzés szerint a csúcsértékek 16 Celsius-fok körül alakul, de a front közeledtével hűvösebb, változékonyabb idő vár ránk Fejér vármegyében is.

Az időjárás előrejelzés szerint szombat estére megérkezik a csapadék, vasárnap szeles idő jön

Fotó: PMA

Csapadékos vasárnapot mutat az időjárás előrejelzés

Vasárnap a hidegfront hatására többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délelőtt még borongós, csapadékos idő délutánra enyhülhet, északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, helyenként a nap is kisüthet. A szél nyugatira, északnyugatira fordul, sokfelé élénk, néhol erős lökésekkel. Hajnalban 3–11 Celsius-fokig hűl le a levegő, napközben 9–15 Celsius-fok között tetőzhet a hőmérséklet.

A front megterheli a szervezetet: fejfájás, migrén, keringési és vérnyomásproblémák jelentkezhetnek, valamint fáradékonyság és bágyadtság is gyakori lehet. A szelesebb tájakon az ingerlékenység és a nyugtalanság is fokozódhat, míg a hideg reggelek az ízületi panaszokat erősíthetik fel. Érdemes rétegesen öltözni, sok folyadékot fogyasztani, valamint szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel erősíteni az immunrendszert.