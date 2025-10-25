Megérkeztek az első hópelyhek?

Lehullottak az első hópelyhek a Kékestetőn szombaton délután. Demecs Norbert, Heves vármegye nagykövete képeken osztotta meg az idei első havazást. – számolt be a hírről a heol.hu.

Első hópelyhek a Kékestetőn.

Forrás: Demecs Norbi túrái / Facebook

A rövid, mégis intenzív hózáportól minden hóimádó szíve megdobban, hisz a fotókon gyönyörű telet idéző a táj. További fotók itt.

Megyénkben pedig csak reménykedünk a mielőbbi havas képekben, amikhez a karácsonyi dekorációk egy része már felkerült megyeszékhelyünkön.