Jön a tél?
1 órája
Megérkeztek az első hópelyhek?
Hull a hó országunkban? Itt vannak az első fotók 2025 első hóeséséről.
Forrás: Demecs Norbi túrái
Lehullottak az első hópelyhek a Kékestetőn szombaton délután. Demecs Norbert, Heves vármegye nagykövete képeken osztotta meg az idei első havazást. – számolt be a hírről a heol.hu.
A rövid, mégis intenzív hózáportól minden hóimádó szíve megdobban, hisz a fotókon gyönyörű telet idéző a táj. További fotók itt.
Megyénkben pedig csak reménykedünk a mielőbbi havas képekben, amikhez a karácsonyi dekorációk egy része már felkerült megyeszékhelyünkön.
