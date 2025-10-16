Hamisítatlan őszt hoz a csütörtök

Ma is erősen felhős, időnként borult lesz az ég, rövid időre bújhat elő a nap. Gyenge eső, kisebb zápor itt-ott előfordulhat. Hajnalban párás, ködös körzetek is lehetnek. Gyenge, mérsékelt lesz a délies szél. – derül ki az idokep.hu előrejelzéséből.

A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű, míg hajnalban 9 fok körül mozog majd a hőmérő higanyszála.