Hamisítatlan őszt hoz a csütörtök
Ma is erősen felhős, időnként borult lesz az ég, rövid időre bújhat elő a nap. Gyenge eső, kisebb zápor itt-ott előfordulhat. Hajnalban párás, ködös körzetek is lehetnek. Gyenge, mérsékelt lesz a délies szél. – derül ki az idokep.hu előrejelzéséből.
A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű, míg hajnalban 9 fok körül mozog majd a hőmérő higanyszála.
