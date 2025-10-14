Felhősen folytatódik a hét Fejérben

Észak felől érkező változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délután már erősebben megnövekszik a felhőzet, az esti órákban néhol kisebb csapadék előfordulhat záporeső formájában.

Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakulnak a hőmérsékleti maximumok és 8 fok körül a minimum.

