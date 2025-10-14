október 14., kedd

Időjárás
3 órája

Felhősen folytatódik a hét Fejérben

Címkék#hőmérsékleti#csapadék#felhőzet

Feol.hu
Felhősen folytatódik a hét Fejérben

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Észak felől érkező változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délután már erősebben megnövekszik a felhőzet, az esti órákban néhol kisebb csapadék előfordulhat záporeső formájában. 

Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakulnak a hőmérsékleti maximumok és 8 fok körül a minimum. 

Részletekért kattintson ide!

 

