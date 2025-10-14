Időjárás
3 órája
Felhősen folytatódik a hét Fejérben
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Észak felől érkező változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délután már erősebben megnövekszik a felhőzet, az esti órákban néhol kisebb csapadék előfordulhat záporeső formájában.
Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakulnak a hőmérsékleti maximumok és 8 fok körül a minimum.
Részletekért kattintson ide!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre