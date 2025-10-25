Nem tágít Fejértől a szél délután sem

A kezdeti, jelenleg is tartó napos időt hamarosan felváltják a felhők, melyekből néhol futó zápor is előfordulhat, így esz igazán változatos a délutáni időjárás Fejérben.

Marad szeles a délutáni időjárás.

Forrás: Shutterstock

Több helyen lesz élénk, néhol erős a délnyugati szél. Délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet, majd 10-12 fokra csökken le. A markáns szélnek köszönhetően ezt hidegebbnek érezhetjük, valamint a szélre érzékenyeknek sem kedvez a mai időjárás.

Hoz frontot a délutáni időjárás?

Időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban enyhébb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák, fáradékonyság, tompaság és dekoncentráltság egyaránt előfordulhat. – tájékoztat az idokep.hu