Csütörtökön bekeményít az ősz Fejérben
Fotó: Illusztráció Shutterstock
Nemzeti ünnepünk napján eleinte a változóan felhős égből elszórtan alakulnak ki záporok. Késő délutántól, estétől aztán egy markáns hidegfront érkezik, ezért estétől sokfelé várható (akár kiadós) eső, zápor, beágyazott zivatarokkal. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél lesz erős, néhol viharos. A front előtt 22 fok köré melegszik a levegő.
