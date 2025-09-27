Időjárás
52 perce
Vajon a hétvége meghozza a jó időt?
Illuszráció
Forrás: Shutterstock
Keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra már sokfelé kisüt a nap. Csak helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül alakul. – tájékoztat a koponyeg.hu
