Zölden izzó tűzgömb szelte át az eget Magyarország felett
Szeptember 16-án, hétfő éjjel, 0.28-kor látványos jelenséget figyelhettek meg az égre pillantók, vagy a webkamerákat vizslatók. A tűzgömb hosszú, fényes zöld csíkot húzott maga után, majd lassan elhalványodott.
A különleges jelenséget több Időkép-kamera is rögzítette. A tűzgömb egy olyan meteor, amely a légkörbe lépve a súrlódás miatt felizzik és világító fénnyel halad, sokszor nappali fényt idéző ragyogást okozva. A mostani esemény zöld színe a meteorit anyagában található fémek, például a nikkel és a magnézium, valamint a légkör oxigénjének kölcsönhatásából adódott – olvasható több portálon is.
Tűzgömb-felvételek
A ritka látványt többen szabad szemmel is megfigyelték, és a felvételek alapján az ország több pontjáról is látható volt.