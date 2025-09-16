Zölden izzó tűzgömb szelte át az eget Magyarország felett

A különleges jelenséget több Időkép-kamera is rögzítette. A tűzgömb egy olyan meteor, amely a légkörbe lépve a súrlódás miatt felizzik és világító fénnyel halad, sokszor nappali fényt idéző ragyogást okozva. A mostani esemény zöld színe a meteorit anyagában található fémek, például a nikkel és a magnézium, valamint a légkör oxigénjének kölcsönhatásából adódott – olvasható több portálon is.

Tűzgömb szelte át az eget, ráadásul zöld színben

Forrás: Időkép

Tűzgömb-felvételek

A ritka látványt többen szabad szemmel is megfigyelték, és a felvételek alapján az ország több pontjáról is látható volt.