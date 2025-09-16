szeptember 16., kedd

Edit névnap

16°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látványos felvételek

49 perce

Zölden izzó tűzgömb szelte át az eget Magyarország felett

Címkék#jelenség#tűzgömb#légkör

Szeptember 16-án, hétfő éjjel, 0.28-kor látványos jelenséget figyelhettek meg az égre pillantók, vagy a webkamerákat vizslatók. A tűzgömb hosszú, fényes zöld csíkot húzott maga után, majd lassan elhalványodott.

Feol.hu

A különleges jelenséget több Időkép-kamera is rögzítette. A tűzgömb egy olyan meteor, amely a légkörbe lépve a súrlódás miatt felizzik és világító fénnyel halad, sokszor nappali fényt idéző ragyogást okozva. A mostani esemény zöld színe a meteorit anyagában található fémek, például a nikkel és a magnézium, valamint a légkör oxigénjének kölcsönhatásából adódott – olvasható több portálon is.

Tűzgömb szelte át az eget, ráadásul zöld színben
Tűzgömb szelte át az eget, ráadásul zöld színben
Forrás: Időkép

Tűzgömb-felvételek

A ritka látványt többen szabad szemmel is megfigyelték, és a felvételek alapján az ország több pontjáról is látható volt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu