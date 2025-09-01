2 órája
Fürdőruha vagy pulóver? A szeptemberi időjárás mindkettőt indokolttá teszi
Elkezdődött a szeptember, vele együtt a tanévkezdés és az iskolakezdés időszaka. A szeptemberi időjárás az első napokban még a nyár hangulatát idézi, később azonban fokozatosan megmutatja őszi arcát is. Az előrejelzés szerint a hónap elején kánikulára, a végén viszont lehűlésre számíthatunk.
A szeptemberi időjárás előrejelzés szerint a hónap első felében nyárias meleg, 30 fok körüli hőmérséklet kíséri a tanévkezdést, a második felében viszont fokozatos lehűlésre kell számítani − tájékoztat a köpönyeg.hu.
Nyárias szeptemberi időjárás az első hetekben
A hónap első hetében a hőmérséklet több napon is 30 fok körül alakul, így a tanévkezdéshez kifejezetten meleg, napos idő társul.
Szeptember 1-jén, hétfőn 29 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Kedden tovább fokozódik a meleg, 31 fokos maximum mellett 20 fokos minimum várható.
Szeptember 3-án, szerdán 27 fokig melegszik a levegő, ám 3 milliméter eső is érkezik.
Csütörtökön ismét 28 fok körüli értékekkel számolhatunk, pénteken és szombaton pedig szórványos záporok tarkíthatják a napot.
A hét utolsó napján, vasárnap a maximum 29, a minimum 21 fok lesz.
A második hét sem hoz jelentős változást: szeptember 8. és 16. között rendre 28–30 fok körüli maximumokat mérhetünk, a minimumok 19–20 fok körül alakulnak. Ez azt jelenti, hogy az iskolakezdés első heteiben sokan még a rövid ujjút sem lesznek kénytelenek elpakolni.
Lehűlés a hónap második felében
A szeptemberi időjárás a hónap közepétől kezd változni. Szeptember 17-én hirtelen 25 fokra esik vissza a maximum, majd fokozatosan 20–23 fok közötti nappali csúcsokra áll be az időjárás. Szeptember 18-tól az éjszakák is frissebbek lesznek, 14–17 fok közötti minimumokkal.
A hónap vége felé, szeptember 29-én és 30-án már csak 20–23 fokos maximumokat mérhetünk, a minimum pedig 14–15 fokig csökken. Ez már egyértelműen az ősz közeledtét jelzi.