Fürdőruha vagy pulóver? A szeptemberi időjárás mindkettőt indokolttá teszi

A szeptemberi időjárás előrejelzés szerint a hónap első felében nyárias meleg, 30 fok körüli hőmérséklet kíséri a tanévkezdést, a második felében viszont fokozatos lehűlésre kell számítani − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Szeptemberi időjárás

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Nyárias szeptemberi időjárás az első hetekben

A hónap első hetében a hőmérséklet több napon is 30 fok körül alakul, így a tanévkezdéshez kifejezetten meleg, napos idő társul.

Szeptember 1-jén, hétfőn 29 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden tovább fokozódik a meleg, 31 fokos maximum mellett 20 fokos minimum várható.

Szeptember 3-án, szerdán 27 fokig melegszik a levegő, ám 3 milliméter eső is érkezik.

Csütörtökön ismét 28 fok körüli értékekkel számolhatunk, pénteken és szombaton pedig szórványos záporok tarkíthatják a napot.

A hét utolsó napján, vasárnap a maximum 29, a minimum 21 fok lesz.

A második hét sem hoz jelentős változást: szeptember 8. és 16. között rendre 28–30 fok körüli maximumokat mérhetünk, a minimumok 19–20 fok körül alakulnak. Ez azt jelenti, hogy az iskolakezdés első heteiben sokan még a rövid ujjút sem lesznek kénytelenek elpakolni.

Lehűlés a hónap második felében

A szeptemberi időjárás a hónap közepétől kezd változni. Szeptember 17-én hirtelen 25 fokra esik vissza a maximum, majd fokozatosan 20–23 fok közötti nappali csúcsokra áll be az időjárás. Szeptember 18-tól az éjszakák is frissebbek lesznek, 14–17 fok közötti minimumokkal.

A hónap vége felé, szeptember 29-én és 30-án már csak 20–23 fokos maximumokat mérhetünk, a minimum pedig 14–15 fokig csökken. Ez már egyértelműen az ősz közeledtét jelzi.