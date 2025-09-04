Szeptemberi időjárás: durva, amit Fejér fog kapni, Fehérvár viszi a prímet

Igazán tikkasztó nyáron vagyunk túl, ami az időjárást illeti. Szinte többször adtak ki figyelmeztetést a forróság miatt, mint az érkező heves csapadékhullámok veszélyéért. Ahogy az ország szinte minden pontjáról, így Fejérből is nagyon hiányzott a megfelelő csapadékmennyiség az elmúlt hónapokban. Vajon a szeptemberi időjárás Fejérben meghozza a változást? Megnéztük az időjáráselőrejelzést, amelyből kiderült, hogy milyen lesz az idő Fejérben a következő napokban.

Igazán forró lesz a szeptemberi időjárás

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Ezt hozza a szeptemberi időjárás

Ha emlékezetesebb vihart szeretnénk keresni a közelmúltból, akkor egészen július elejéig kell visszamennünk. Az az égiháború Fejérben is sokak számára lehet emlékezetes, ugyanis hatalmas károk keletkeztek, fákat csavart ki, akadt olyan település, ahol az áram is elment. Az M7-es autópályán még hatalmas fa is dőlt egy autóra. Hogy az ősz első hónapjában kell-e hasonlótól tartani Fejérben? Utánajártunk.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember közepéig marad hőség. Az ország több pontján is jóval 30 fok felett alakulhatnak a maximumok. Bár az országnak lesznek olyan területei, ahol akár viharra, hevesebb záporokra és zivatarokra kell készülni, de jelen modellek szerint Fejér vármegye nem tartozik ide. Az Országos Meteorológiai Szolgálat több vármegyére is kiadta már az elsőfokú figyelmeztetést a heves zivatarok miatt. A hétvégére egy hevesebb csapadékzóna érkezik az ország keleti felébe. Ott villámlás és jégeső is kísérheti az intenzívebb csapadékhullámokat.

A szeptemberi időjárás Fejérben tartja a nyarat

Forrás: köpönyeg.hu

Fejér több városában erre lehet készülni

Székesfehérvár szeptemberi időjárása kőkemény nyarat hoz. Az előrejelzések szerint a megyeszékhelyen a következő napokban csapadékra nem kell számítani, azonban 30 fok feletti nappali csúcsokra annál inkább. A legmelegebb szeptember 10-én lehet, akkor 33 fokot is mérhetnek a városban. Gárdony sem panaszkodhat, ahol szintén 30 fok fölé kúszik a hőmérők higanyszála a következő hét első felében. Bicskén szintén nem kell csapadéktól tartani, még ott is lehet élvezni majd az őszi nyarat 30 fok feletti hőmérséklettel. De Móron és Velencén is hasonló időben lesz részük a Fejér megyeieknek.