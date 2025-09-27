Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk októberben

Megérkezett a 30 napos előrejelzés. Szeptember végén jelentős lehűlés hozta meg az őszi fordulatot: a nyárias meleg eltűnt, a hőmérséklet visszaesett, és végre csapadék is érkezett a korábbi száraz idő után. Bár a hónap még nem zárult le, várhatóan az ország nagy részén a csapadék mennyisége közelíti a sokévi átlagot, majd adódik a kérdés, hogy milyen lesz az októberi időjárás.

Október havi klimatikus hőmérsékleti adatok segítenek nekünk előre vetíteni az októberi időjárást

Forrás: MeteoPlaza

A hőmérsékleti értékeket tekintve, a középső őszi hónapunk még mentes az igazán nagy szélsőségektől, amennyiben az átlagos értékeket nézzük a hőmérsékleti diagramon, ám az is feltűnhet, hogy az éjszakai órákban már fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, sőt a hónap második felében akár keményebb fagy is előfordulhat. – olvasható az agroinfo.hu oldalán.

Amikor átlag hőmérsékletekről beszélünk kiindulópont mindig a legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérsékletek. Ezek Magyarországon októbert tekintve az alábbiak: A hónap legmagasabb hőmérsékletét 32.9 °C-ot 1932. október 1-n, Szerepen (Hajdú-Bihar vármegye) mérték. A legalacsonyabb hőmérsékletet -16.8 °C-ot 1920. október 31-n, Túrkevén (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye) mérték.

Ugyan csapadékosságát tekintve október a legszárazabb őszi hónap, esőből általában nincs hiány ilyenkor, hisz az ősz viszont a legcsapadékosabb évszakunk. Jó hír is ez, hiszen az elmúlt hónapokban óriási szárazság alakult ki, melynek szüksége lenne most a folyamatos, nagyobb mennyiségű csapadékra.

Lássuk, mennyire lesz csapadékos az októberi időjárás és hogy alakulnak a hőmérsékletek

A hónap első felében jellemzőbb lesz a lehűlés, valamint a záporok, néhol zivatarok kialakulása, majd ezt váltja a hónap közepén egy kicsit nyáriasabb jelleg.

Utóbbi viszont nem fog sokáig tartani, sőt.. Október vége felé haladva már a fagy is megjelenik, kezdetben csak a hajnali órákban, majd folyamatosan kúszik egyre lejjebb az átlaghőmérsékleti érték.

A részletekért kattintson ide!