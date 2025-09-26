szeptember 26., péntek

Ma is szomorkás arcát mutatja az ősz

Feol.hu
Ma is szomorkás arcát mutatja az ősz

Esős lesz a péntek.

Forrás: Shutterstock

Borongós időre számíthatunk, de az Alföldön már előbukkanhat a nap. Főleg eleinte a Nyugat-Dunántúlon fordul elő még záporeső. A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. 19 fok körül alakul a csúcsérték. – írja a koponyeg.hu

