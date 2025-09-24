Előrejelzés
3 órája
Jön az igazi őszi időjárás
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik. A hőmérséklet visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk − tájékoztat a köpönyeg.hu.
