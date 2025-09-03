szeptember 3., szerda

Hilda névnap

18°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Hajnali ébresztő: zivatarokkal kopogtat az időjárás

Címkék#időjárás#zápor#zivatar

Szerdán már nem lesz zavartalan a napsütés: gyakran erősen gomolyfelhős lesz az ég, így a nyári kánikula is mérséklődik.

Feol.hu

A reggeli induláskor kellemes, kissé frissebb időjárás várja azokat, akik útnak indulnak. Reggelig elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délelőtt 7 órára már 20 fokot, 8 órára pedig 21 fokot mérhetünk − tájékoztat a köpönyeg.hu.

időjárás
Időjárás: Zivatarokkal indulhat a reggel
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A nappali felmelegedés ugyan érezhető lesz, de a hétfői és keddi hőséget követően jóval elviselhetőbb értékek várnak ránk: a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu