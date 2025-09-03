Időjárás
1 órája
Hajnali ébresztő: zivatarokkal kopogtat az időjárás
Szerdán már nem lesz zavartalan a napsütés: gyakran erősen gomolyfelhős lesz az ég, így a nyári kánikula is mérséklődik.
A reggeli induláskor kellemes, kissé frissebb időjárás várja azokat, akik útnak indulnak. Reggelig elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délelőtt 7 órára már 20 fokot, 8 órára pedig 21 fokot mérhetünk − tájékoztat a köpönyeg.hu.
A nappali felmelegedés ugyan érezhető lesz, de a hétfői és keddi hőséget követően jóval elviselhetőbb értékek várnak ránk: a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
