Hajnali ébresztő: zivatarokkal kopogtat az időjárás

A reggeli induláskor kellemes, kissé frissebb időjárás várja azokat, akik útnak indulnak. Reggelig elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délelőtt 7 órára már 20 fokot, 8 órára pedig 21 fokot mérhetünk − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Időjárás: Zivatarokkal indulhat a reggel

A nappali felmelegedés ugyan érezhető lesz, de a hétfői és keddi hőséget követően jóval elviselhetőbb értékek várnak ránk: a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.