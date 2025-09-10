Súlyos vihar fenyegeti szinte az egész Dunántúlt – zivatar, jégeső is lehet 

HungaroMet előrejelzése szerint Közép-Dunántúlra heves viharok érkeznek, ezért "citromsárga riasztás zivatarra" van érvényben csütörtök éjfélig. Az időjárás előrejelzés Fejér megyére az alábbi: „zivatar alakulhat ki, elsősorban a villámlás jelent veszélyt, de esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat”

Nem kímél az időjárás: viharok a láthatáron Fejérben.

Forrás: Shutterstock

Extrém időjárás söpör végig az országon – nyugat felől érkeznek a viharok

A vaol.hu elképesztő látványvilágot vetít elénk cikkében, melyben olvasóit figyelmezteti, hogy az extrém vihar Magyarország felé tart.

A kialakuló szupercella európai viharai akár Fejér megye felé is kiterjedhetnek, s ezzel valós viharveszélyt jelentnek a környéknek.

Ugyan szerdán Fejér megyére még csak némi eső és zápor esélyével számolhatunk, csütörtökön már heves esőzésre, zivatarokra, jégesőre, szélerősödésre és felhőszakadásra is jó eséllyel számítanunk kell.

