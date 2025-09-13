Vasárnap érkezik a hidegzuhany – ránk szakad az ég Fejérben

Az időjárás már vasárnap virradóra egyre bizonytalanabbá válik: a felhők eluralkodnak az égen, és több helyen kezd esni, záporok, zivatarok képződnek. Az időjárás nagy hulláma délutánra tetőzik, intenzív csapadékra kell számítani, helyenként akár 20-30 mm is hullhat rövid idő alatt.

A vasárnapi időjárás rengeteg esőt ígér.

Fotó: Shutterstock

Milyen időjárás lesz vasárnap? Igencsak őszi!

A levegő lehűlése is szerves része ennek az időjárási váltásnak: a vasárnap délutáni időjárás hőmérséklete csak körülbelül 20-22 fokig emelkedik, tehát búcsút mondhatunk a nyárias meleget idéző napoknak. Már reggel is többfelé 15-18 fok körüli értékekkel indul az időjárás, esténként pedig tovább csökken a hőmérséklet.

Fontos, hogy elsőfokú riasztás van érvényben Fejér megyére zivatar miatt. Kiemelt veszélyforrás: villámlás — zivatar idején különösen fontos, hogy kerüljük azokat a szabadtéri helyeket, ahol ki vagyunk téve az égboltnak. Esetenként szélerősödés, illetve kisebb jégeső is előfordulhat a zivatarfelhők környezetében.

Az időjárás tehát vasárnap nemcsak hogy esős és viharral fenyegető lesz, de az időjárási feltételek gyorsan változnak: délutántól sokfelé élénk, estefelé akár erős széllökések is lehetnek, gyakran a szél is északnyugatira fordul majd.