Szeptember első napján igazi nyár vár ránk

A hajnali időjárás kellemesen enyhe lesz, a hőmérséklet 18–19 fok körül alakul. Reggel gyorsan melegszik a levegő: 8 órára már 22 fokot mérhetünk, 10 órára pedig eléri a 27–29 fokot. A déli órákban tetőzik a hőség, ekkor a hőmérséklet 30–31 fok környékén mozog majd, így igazi kánikulával indul az ősz első napja − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Kellemes, nyári időjárás várható.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A délutáni órákban is 29–30 fok körüli értékekre készülhetünk, estefelé azonban lassan enyhül a meleg. Bár a nyári naptár véget ért, hétfőn még minden adott lesz egy utolsó igazi nyári naphoz: sok napsütés, meleg idő és zavartalan szabadtéri programok.