1 órája

Szeptember első napján igazi nyár vár ránk

Szeptember 1-jén, hétfőn még javában tombol a nyár: a Köpönyeg előrejelzése szerint sok napsütésben lesz részünk, csapadékra sehol sem kell számítani.

Feol.hu

A hajnali időjárás kellemesen enyhe lesz, a hőmérséklet 18–19 fok körül alakul. Reggel gyorsan melegszik a levegő: 8 órára már 22 fokot mérhetünk, 10 órára pedig eléri a 27–29 fokot. A déli órákban tetőzik a hőség, ekkor a hőmérséklet 30–31 fok környékén mozog majd, így igazi kánikulával indul az ősz első napja − tájékoztat a köpönyeg.hu.

időjárás
Kellemes, nyári időjárás várható.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A délutáni órákban is 29–30 fok körüli értékekre készülhetünk, estefelé azonban lassan enyhül a meleg. Bár a nyári naptár véget ért, hétfőn még minden adott lesz egy utolsó igazi nyári naphoz: sok napsütés, meleg idő és zavartalan szabadtéri programok.

