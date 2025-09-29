Kissé szeles, záporos hét vár ránk Fejér megyében

Hétfőn napos-gomolyfelhős időre van kilátás térségünkben, és elszórtan futó zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Hajnalra szélcsendesebb tájakon foltokban köd képződhet. Reggel 10, délután 18 fok körüli értékekre készülhetünk.

Kedden is marad a változékonyság: a napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, helyenként záporok, néhol akár mennydörgés is előfordulhat. A Dunántúl fölé vastagabb felhők is érkezhetnek, melyekből nyugaton, délnyugaton eső alakulhat ki. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de északkeleten élénk lökések is kísérhetik az északi szelet. A hajnali órákban 0-7 fokot, délután 12-17 fokot mérhetünk.

Szerdán kezdetben több napsütésre számíthatunk, ám a kora reggeli órákban párás, ködös tájak is előfordulnak majd. Délutánra sokfelé megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is érkezhet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, időnként meg is erősödhet. Hajnalban 0 és 8, napközben 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön a változóan felhős-napos időben csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső, futó zápor. A szeles idő marad, az élénk, olykor erős északi-északkeleti szélben 11–17 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Pénteken nyugaton, északnyugaton lehet több napsütés, máshol viszont inkább erősen felhős, borult idő lesz a jellemző. Kisebb esőre keleten és délkeleten számíthatunk. A szeles időben délután 11–16 fokot mutathatnak a hőmérők. Hajnalban a hidegre érzékeny területeken gyenge fagy sem kizárt.