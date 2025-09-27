szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

44 perce

Rex-blokk hatására hidegebb légtömeg robog Fejér felé

Címkék#hidegörvény#rex blokk#légtömeg

Egyre hidegebb, szibériai eredetű légtömeg árasztja el Európát szeptember végére. Megállíthatatlanul érkezik az igazi őszi időjárás.

Feol.hu

A nyugatias áramlást keleti szelek váltják fel. A kialakuló úgynevezett Rex-blokk hatására hidegebb légtömeg árasztja el Európát, nagy változásokat eredményezve az időjárásban.

időjárás
Rex-blokkal érkezik a hűvös időjárás.
Forrás: Shutterstock

A blokk hatására átalakulóban van Európa időjárása: a kontinens északkeleti részét egy méretes anticiklon uralja, tőle délre pedig egy újabb hidegörvény formálódik. Egy úgynevezett Rex-blokk helyzet van kialakulóban, ami megakasztja a nyugatias áramlást, és egyre inkább a keleties áramlás válik dominánssá kontinensünk legnagyobb részén. – olvasható az idokep.hu-n.

A Rex-blokk egy légköri blokkoló helyzet, amelyben egy magasnyomású anticiklon (gerinc) az északi féltekén közvetlenül egy alacsony nyomású ciklon (teknő) felett helyezkedik el. Ez a "magas a mély felett" elrendeződés megbénítja a légkör megszokott nyugat-keleti áramlását, és a két légköri képződmény egymás mozgását gátolva napokig, esetenként akár egy hétnél is tovább közel stacionárius marad. A jelenség a nevét Daniel F. Rex (1915–1996) amerikai meteorológusról kapta. Ő volt az, aki 1950-ben publikált, mára klasszikussá vált tanulmányában elsőként azonosította és írta le részletesen ezt a stabil légköri képződményt.

 

A Kárpát-medence felé robogó hidegörvény változó nedességtartalmú, ugyanakkor az ilyenkor szokásosnál hidegebb levegőt hoz. Hétfőn már többfelé élénk, erős széllökések kísérhetik az északias szelet. A napos időszakok mellett gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és elszórt záporokra lehet készülni. A beáramló hidegebb légtömegnek köszönhetően, így jövő héttől elbúcsúzhatunk a 20 fokos maximumoktól.

Részletek itt!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu