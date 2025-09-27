Rex-blokk hatására hidegebb légtömeg robog Fejér felé

A nyugatias áramlást keleti szelek váltják fel. A kialakuló úgynevezett Rex-blokk hatására hidegebb légtömeg árasztja el Európát, nagy változásokat eredményezve az időjárásban.

Rex-blokkal érkezik a hűvös időjárás.

Forrás: Shutterstock

A blokk hatására átalakulóban van Európa időjárása: a kontinens északkeleti részét egy méretes anticiklon uralja, tőle délre pedig egy újabb hidegörvény formálódik. Egy úgynevezett Rex-blokk helyzet van kialakulóban, ami megakasztja a nyugatias áramlást, és egyre inkább a keleties áramlás válik dominánssá kontinensünk legnagyobb részén. – olvasható az idokep.hu-n.

A Rex-blokk egy légköri blokkoló helyzet, amelyben egy magasnyomású anticiklon (gerinc) az északi féltekén közvetlenül egy alacsony nyomású ciklon (teknő) felett helyezkedik el. Ez a "magas a mély felett" elrendeződés megbénítja a légkör megszokott nyugat-keleti áramlását, és a két légköri képződmény egymás mozgását gátolva napokig, esetenként akár egy hétnél is tovább közel stacionárius marad. A jelenség a nevét Daniel F. Rex (1915–1996) amerikai meteorológusról kapta. Ő volt az, aki 1950-ben publikált, mára klasszikussá vált tanulmányában elsőként azonosította és írta le részletesen ezt a stabil légköri képződményt.

A Kárpát-medence felé robogó hidegörvény változó nedességtartalmú, ugyanakkor az ilyenkor szokásosnál hidegebb levegőt hoz. Hétfőn már többfelé élénk, erős széllökések kísérhetik az északias szelet. A napos időszakok mellett gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és elszórt záporokra lehet készülni. A beáramló hidegebb légtömegnek köszönhetően, így jövő héttől elbúcsúzhatunk a 20 fokos maximumoktól.

