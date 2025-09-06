Időjárás
1 órája
Napos és felhős időszakok váltják egymást Fejérben
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Fotó: Jure Divich
Nyugaton már sok napsütés lesz, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. A hőmérséklet 29 fok körül tetőzik − tájékoztat a köpönyeg.hu.
