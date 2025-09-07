szeptember 7., vasárnap

Ez vár ránk Fejérben

1 órája

Forró kezdés után változékonyabbra vált az időjárás a jövő héten

Címkék#forróság#heti előrejelzés#időjárás#szeptember#zivatar

A jövő hét első napjai még a nyár igazi arcát mutatják sok napsütéssel és forrósággal. Az időjárás azonban fokozatosan változékonyabbra fordul, és a hét második felében záporok, zivatarok is színesítik a napokat.

Feol.hu

Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék sehol nem várható, a hőmérséklet pedig eléri a 30 Celsius-fokot az időjárás előrejelzés szerint. Másnap, kedden még kitart a szikrázóan napos idő, estére már megnövekszik a felhőzet, de esőre nem kell számítani. A levegő tovább melegszik, délutánra 31–33 Celsius-fokos tikkasztó melegben lesz részünk. A folytatásban, szerdán már több felhő takarja az eget, elszórtan eső, zápor, zivatar is kialakulhat. A nappali felmelegedés mérséklődik, a maximumok 26 Celsius-fok körül alakulnak − tájékoztat a köpönyeg.hu

időjárás
Az időjárás előrejelzés szerint a forróság után záporok érkeznek Fejérbe is
Fotó: PMA

Változékonyabb lesz az időjárás

A hét második felében borongósabb napokra számíthatunk. Csütörtökön főleg a nap első felében fordulhatnak elő záporok és zivatarok, a hőmérséklet pedig nagy szórást mutat, 20 és 30 Celsius-fok között alakulhat, délen és keleten tarthat ki még a hőség. A további napokban változékony idő körvonalazódik, a napsütést gyakrabban szakíthatják meg záporok.

A hőség miatt jelentkezhetnek keringési és fejfájásos panaszok, a szelesebb tájakon pedig fokozódhat az ingerlékenység és a nyugtalanság. Zivatarok idején az asztmások és allergiások állapota romolhat, ezért érdemes zárt térben maradniuk. A kora délutáni órákban erős UV-sugárzás várható, így fontos a bőr védelme. Az egészség megőrzéséhez javasolt a vitaminban gazdag, szezonális ételek fogyasztása és a bőséges folyadékbevitel.

Összességében tehát a jövő hét időjárása igazi nyári változatosságot kínál: a hét elején még a napsütés és a forróság dominál, majd fokozatosan megérkeznek a felhők, záporok, zivatarok. A hét második felében mérséklődik a hőmérséklet, így a kánikula után felfrissülésre is számíthatunk.

 

 

