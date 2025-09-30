szeptember 30., kedd

3 órája

Hűvös őszi időre számíthatunk

Feol.hu
Hűvös őszi időre számíthatunk

Fotó: Shutterstock

Továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

