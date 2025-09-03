szeptember 3., szerda

Hidegfront hoz enyhülést Fejérre– így alakul a szerdai délután

Fejér megyében szerdán délután már érezhető a hidegfront hatása: a korábbi napok hősége után fokozatosan mérséklődik a meleg.

A Köpönyeg adatai szerint 15 óra 41 perckor 27 fokot mutattak a hőmérők, ám a délutáni órákban egyre inkább csökken a hőmérséklet. 16 órára 25 fokig hűl a levegő, 18 órára már csak 24 fokot mérhetünk. Estére tovább folytatódik a lehűlés: 20 órára 22 fok, éjfél körül pedig már csak 20 fok várható.

Frontérzékenyek figyelem!
A hidegfront nemcsak az időjárást, hanem szervezetünket is megterheli. A meteorológiai megfigyelések szerint a szív- és érrendszeri betegek számára ez az időszak különösen megterhelő lehet: mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás, sőt a stroke kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általánosan jelentkezhet fejfájás, szédülés, sőt az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet. Emellett a krónikus betegségek tünetei, például az ízületi panaszok is felerősödhetnek.

Légköri viszonyok
A légnyomás 1019 hPa körül alakul, a szél mérsékelt, nyugati irányból fúj, 4 km/h sebességgel. A páratartalom 68 százalékos, az UV-sugárzás viszont már mérsékelt, így délutánra nem kell erős napsugárzásra számítani.

A front hatása mellett a kellemesebb, 20 fok körüli esti hőmérséklet sokak számára megkönnyebbülést hoz, de az érzékenyebbeknek érdemes odafigyelniük egészségi állapotukra a következő órákban.

