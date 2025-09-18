3 órája
Hétvégére visszatér a strandidő
A hét második felében egyre inkább visszatér a nyár. A hétvégi időjárás előrejelzés szerint az idő kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak.
Az időjárás előrejelzés szerint holnap túlnyomóan napos égbolt kíséri a napot, csapadékra sehol sem kell számítani, délután 24–29 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet − tájékoztat a köpönyeg.hu.
Időjárás: nyárias hétvége előtt állunk
Szombaton verőfényes, száraz időre készülhetünk, eső továbbra sem valószínű. Hajnalban ugyan helyenként pára vagy köd képződhet, de ez gyorsan feloszlik. A délutáni csúcsértékek 25 és 30 Celsius-fok között alakulnak, így sokan a szabadban élvezhetik a kellemes nyárias időt.
Vasárnap már igazi strandidő várható: a sok napsütés mellett továbbra sem kell csapadékra számítani. A déli szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet 27–32 Celsius-fokig emelkedik, a déli tájakon akár hőség is lehet.
A hétvége után hétfőn is marad a napfényes, derült idő, a reggeli pára- és ködfoltok gyorsan megszűnnek. A délkeleti, déli szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig 27–33 Celsius-fok között alakul, vagyis a nyár igazi arca tér vissza.
Összességében a hétvégi időjárás sok napsütést, nyárias meleget és zavartalan szabadtéri programlehetőségeket ígér – igazi augusztusi hangulat vár ránk.