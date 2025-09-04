szeptember 4., csütörtök

Visszatér a hőség

Feol.hu
Forrás: Shutterstock

A hajnali tiszántúli zivatarok megszűnését követően sok napsütés ígérkezik, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 30 fok körüli nyárias meleg valószínű − tájékoztat a köpönyeg.hu.

