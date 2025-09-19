szeptember 19., péntek

A harmadik őszi hétvégén bekeményít a nyár!

Szeptember harmadik hétvégéjén a Fejér megyei időjárás igazi nyárias arcát mutatja. Szombaton ragyogó napsütés és száraz, derült hétvégi időjárás várható, a nappali hőmérséklet elérheti a 30 fokot, estére azonban kellemesen lehűl a levegő, 14–15 fok körül alakulnak majd a minimumok.

Vasárnap még melegebb időjárás érkezik: a hőmérő higanyszála délután akár 32 fokig is felszaladhat, miközben továbbra is sok lesz a napsütés, csapadékra nem kell számítani. Az időjárás tehát kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak, hiszen mindkét napon ideális lesz a körülmények között kirándulni, biciklizni vagy éppen egy családi sétát tenni a Velencei-tó környékén.

Igazán szép arcát mutatja az időjárás ezen a hétvégén
Fotó: Shutterstock

Milyen programoknak kedvez a hétvégi időjárás Fejérben?

A hétvégi időjárás remek lehetőséget kínál a vízparti kikapcsolódásra is. Akár strandolni, akár csónakázni szeretnének az emberek, vasárnap a kora délutáni órákban a meleg időjárás különösen kellemes élményt nyújt majd. Emellett a szabadtéri rendezvények, kézműves vásárok, falunapok és koncertek szervezői is örülhetnek, hiszen az időjárás támogatja a kültéri eseményeket: nem kell esőtől vagy széltől tartani. Aki inkább nyugalmas kikapcsolódásra vágyik, annak a kerti grillezés vagy piknik is jó választás lehet, hiszen a derült időjárás miatt egész nap a szabadban lehet időzni.

 Összességében tehát Fejér megyében egy igazi kora őszi, meleg, napos időjárás kíséri a hétvégét, amely szinte minden szabadtéri elfoglaltságnak kedvez, és lehetővé teszi, hogy a családok, barátok, kirándulók bátran tervezzék programjaikat.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
