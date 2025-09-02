Nyár nappal, villámok este – kedden kettős arcát mutathatja az időjárás

A keddi időjárás a reggeli órákban 18–21 Celsius-fok körüli hőmérsékletekkel indul a nap. Az időjárás előrejelzés szerint gyorsan melegszik a levegő: 8 órára már 23 fokot mutathatnak a hőmérők, 9 órára 26 Celsius-fokot, 10 órára pedig elérhetjük a 28 Celsius-fokot. Délután tetőzik a hőség, a legmagasabb értékek 28 és 34 Celsius-fok között alakulnak, így országos szinten ismét kánikulára számíthatunk – tájékoztat a köpönyeg.hu.

Ilyen időjárásra számíthatunk kedden Fejérben

Fotó: Jure Divich / Shutterstock

Változékony időjárás záporokkal, villámlással

A napos időt estefelé nyugat felől felhősödés zárja, ekkor már egyre többfelé fordulhat elő zápor, zivatar.