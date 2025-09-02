szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

25°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

5 órája

Nyár nappal, villámok este – kedden kettős arcát mutathatja az időjárás

Címkék#időjárás előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Kedden továbbra is nyári melegre készülhetünk, de a nap végére megérkeznek az első csapadékot hozó felhők. A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint napközben sok napsütés ígérkezik, estétől azonban már zivatarok is kialakulhatnak.

Feol.hu

A keddi időjárás a reggeli órákban 18–21 Celsius-fok körüli hőmérsékletekkel indul a nap. Az időjárás előrejelzés szerint gyorsan melegszik a levegő: 8 órára már 23 fokot mutathatnak a hőmérők, 9 órára 26 Celsius-fokot, 10 órára pedig elérhetjük a 28 Celsius-fokot. Délután tetőzik a hőség, a legmagasabb értékek 28 és 34 Celsius-fok között alakulnak, így országos szinten ismét kánikulára számíthatunk – tájékoztat a köpönyeg.hu.

időjárás
Ilyen időjárásra számíthatunk kedden Fejérben
Fotó: Jure Divich / Shutterstock

Változékony időjárás záporokkal, villámlással

A napos időt estefelé nyugat felől felhősödés zárja, ekkor már egyre többfelé fordulhat elő zápor, zivatar. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu