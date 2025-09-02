szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

57 perce

Hőség tombol még ma Fejérben, de holnaptól változás jön

Címkék#időjárás előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Fejér megyében a kedd délután igazi nyári hangulatot hozott, a hőmérő higanyszála a 30 fokot is megközelítette. Az időjárás estére sem hoz komoly enyhülést, a meleg a naplemente után is velünk marad, viharos időjárásra a hajnali óráktól lehet számítani.

Feol.hu

Az időjárás ma kora estig forró és nyárias képet mutat Fejérben: 17 órakor még 30 fokot mérhetünk, és a hőmérséklet lassan, fokozatosan csökken. 19 órára 27 fokra mérséklődik a meleg, de még este 22 órakor is 25 fok körüli értékek várják a szabadtéri programokra indulókat. Éjfél után sem számíthatunk igazán felfrissülésre, a hőmérséklet csak éjszaka süllyed 20 fok közelébe. Hajnaltól pedig beköszönt a viharos idő is − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Időjárás
Időjárás Fejérben
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Fülledt időjárás 

A mérsékelt keleti szél alig hoz enyhülést, miközben a páratartalom 50–60 százalék körül mozog, így a levegő kissé fülledtnek érződik. Fronthatásra nem kell készülni, ám a délutáni órákban az UV-sugárzás még erős volt, így a szabadban tartózkodóknak nem ártott az óvatosság. A légnyomás 1015 hPa körül alakul, ami szintén nyugodt, kiegyensúlyozott időt ígér.

A nap 19:26-kor nyugszik, így a késő esti órákban kellemes naplementére számíthatunk. A növekvő hold 75 százalékos fényességgel ragyogja majd be az eget, ezzel szép hátteret teremtve a nyárias hangulatú esthez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu