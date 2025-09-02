Hőség tombol még ma Fejérben, de holnaptól változás jön

Az időjárás ma kora estig forró és nyárias képet mutat Fejérben: 17 órakor még 30 fokot mérhetünk, és a hőmérséklet lassan, fokozatosan csökken. 19 órára 27 fokra mérséklődik a meleg, de még este 22 órakor is 25 fok körüli értékek várják a szabadtéri programokra indulókat. Éjfél után sem számíthatunk igazán felfrissülésre, a hőmérséklet csak éjszaka süllyed 20 fok közelébe. Hajnaltól pedig beköszönt a viharos idő is − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Időjárás Fejérben

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Fülledt időjárás

A mérsékelt keleti szél alig hoz enyhülést, miközben a páratartalom 50–60 százalék körül mozog, így a levegő kissé fülledtnek érződik. Fronthatásra nem kell készülni, ám a délutáni órákban az UV-sugárzás még erős volt, így a szabadban tartózkodóknak nem ártott az óvatosság. A légnyomás 1015 hPa körül alakul, ami szintén nyugodt, kiegyensúlyozott időt ígér.

A nap 19:26-kor nyugszik, így a késő esti órákban kellemes naplementére számíthatunk. A növekvő hold 75 százalékos fényességgel ragyogja majd be az eget, ezzel szép hátteret teremtve a nyárias hangulatú esthez.