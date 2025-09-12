Nyárias szombat után zuhan a hőmérséklet – durva időjárási fordulat vasárnapra

Szombaton eleinte sok napsütés ígérkezik, a reggeli órákban 16-18 fokkal indul a nap. Délelőtt gyorsan emelkedik a hőmérséklet: dél körül már 23-24 fokra számíthatunk, délután pedig a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul − tájékoztat a köpönyeg.hu a Fejér megyei időjárásról.

A megyében napközben élénkebb délkeleti szél kíséri a meleget, majd a délutáni óráktól egyre több gomolyfelhő gyülemlik, estére pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Összességében mintegy 2 milliméter csapadék hullhat.

Időjárás: Esernyő nélkül ne induljon útnak: vasárnap szakad az eső és hideg lesz!

Vasárnapi időjárás: hűvös, őszi fordulat

Vasárnap már erősen felhős égboltra ébredünk, és a délelőtti órákban többfelé számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra is. A csapadék mennyisége elérheti a 10–11 millimétert. A szél nyugatiasra, majd északnyugatira fordul, több helyen megélénkül, olykor meg is erősödhet.

A nappali maximum hőmérséklet csupán 20 fok körül alakul, az éjszakai órákban pedig 15 fokig hűl a levegő. Délutánra fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, de a nyárias melegnek egy időre búcsút inthetünk.