szeptember 12., péntek

Mária névnap

26°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Nyárias szombat után zuhan a hőmérséklet – durva időjárási fordulat vasárnapra

Címkék#csapadék#időjárás#zápor

A hétvége időjárása igencsak változékony lesz Fejér megyében: szombaton még nyárias melegben lehet részünk, vasárnap azonban már a kora ősz hűvösebb arca mutatkozik meg.

Feol.hu

Szombaton eleinte sok napsütés ígérkezik, a reggeli órákban 16-18 fokkal indul a nap. Délelőtt gyorsan emelkedik a hőmérséklet: dél körül már 23-24 fokra számíthatunk, délután pedig a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul − tájékoztat a köpönyeg.hu a Fejér megyei időjárásról.
A megyében napközben élénkebb délkeleti szél kíséri a meleget, majd a délutáni óráktól egyre több gomolyfelhő gyülemlik, estére pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Összességében mintegy 2 milliméter csapadék hullhat.

időjárás
Időjárás:  Esernyő nélkül ne induljon útnak: vasárnap szakad az eső és hideg lesz!
Forrás: Shutterstock

Vasárnapi időjárás: hűvös, őszi fordulat

Vasárnap már erősen felhős égboltra ébredünk, és a délelőtti órákban többfelé számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra is. A csapadék mennyisége elérheti a 10–11 millimétert. A szél nyugatiasra, majd északnyugatira fordul, több helyen megélénkül, olykor meg is erősödhet.
A nappali maximum hőmérséklet csupán 20 fok körül alakul, az éjszakai órákban pedig 15 fokig hűl a levegő. Délutánra fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, de a nyárias melegnek egy időre búcsút inthetünk.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu