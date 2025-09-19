2 órája
Tökéletes hétvégi időjárás jön
Derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen szombaton. Nyárias meleg lesz 25 és 30 Celsius-fok közötti maximumokkal. A hétvégi időjárás előrejelzés szerint a délies szél csak néha élénkül meg.
Holnap szinte zavartalan napsütésben lehet részünk Fejér vármegyében is − tájékoztat a köpönyeg.hu. A hétvégi időjárás előrejelzés szerint az idő kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak.
A hétvégi időjárás nyári meleget hoz
A hőmérséklet kifejezetten nyáriasnak ígérkezik, délutánra 25 és 30 Celsius-fok közé emelkedik a maximum, a meleg azonban nem lesz nyomasztó. A délies szél csak helyenként élénkülhet meg, alapvetően mérsékelt marad.
Összességében tehát igazi nyári hangulatban telhet a nap, sok napsütéssel, kellemes hőmérséklettel és alig észrevehető légmozgással.