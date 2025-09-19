Tökéletes hétvégi időjárás jön

Holnap szinte zavartalan napsütésben lehet részünk Fejér vármegyében is − tájékoztat a köpönyeg.hu. A hétvégi időjárás előrejelzés szerint az idő kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak.

A hétvégi időjárás kedvez a szabadtéri programoknak

Fotó: PMA

A hétvégi időjárás nyári meleget hoz

A hőmérséklet kifejezetten nyáriasnak ígérkezik, délutánra 25 és 30 Celsius-fok közé emelkedik a maximum, a meleg azonban nem lesz nyomasztó. A délies szél csak helyenként élénkülhet meg, alapvetően mérsékelt marad.